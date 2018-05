Governo, Gelmini (Fi): richiesta di Giorgetti è irricevibile

Roma, 8 mag. - La richiesta di Giancarlo Giorgetti a Forza Italia "è irricevibile". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervistata dal Tg3, rispondendo all'esponente leghista che aveva chiesto a Silvio Berlusconi un gesto di responsabilità per far nascere un governo con il M5s.

"Ad oggi - ha aggiunto - non ci sono le condizioni per un appoggio esterno. Se l'Italia non ha un governo deve ringraziare il signor Di Maio che ha pensato di gestire in maniera infantile una questione seria come la nascita di un governo, partendo da veti e invettive. Fi non ha mai posto veti nei confronti di nessuno, chiedere a Fi l'appoggio esterno è una domanda malposta che non può che avere una risposta negativa".