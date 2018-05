Paraguay pronto a trasferire ambasciata in Israele a Gerusalemme -2

Gerusalemme, 8 mag. - Alcune ore prima, il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Emmanuel Nahshon, aveva celebrato come una certezza il trasferimento. "Il Paraguay aprirà la sua ambasciata a Gerusalemme verso la fine di maggio! Il presidente Cartes inaugurerà l'ambasciata! Notizie eccellenti, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele guadagna terreno", aveva annunciato Nahshon in un tweet. Cartes pootrebbe assistere all'inaugurazione della nuova ambasciata il 21 o 22 maggio e sarebbe accompagnato dal presidente eletto, Mario Abdo Benítez, ha precisato sempre il ministero degli Esteri dello Stato ebraico.