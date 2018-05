Paraguay pronto a trasferire ambasciata in Israele a Gerusalemme

Asuncion, 8 mag. - Il Paraguay sta valutando con le autorità israeliane la possibilità di trasferire la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Lo riferiscono all'Afp fonti diplomatiche. "E' un argomento in discussione e il ministro degli Esteri Eladio Loizaga solleverà la questione quando ci sarà qualcosa di concreto", ha spiegato un portavoce della diplomazia paraguayana. Loizaga ha ammesso che sono state intraprese delle iniziative per trasferire l'ambasciata.

Le autorità israeliane hanno già annunciato che il Paraguay sarebbe il terzo Paese a spostare la sua sede diplomatica in Israele, dopo Stati Uniti e Guatemala. "Siamo molto riconoscenti per l'importante decisione di trasferire l'ambasciata del Paraguay. Questa decisione del presidente Cartes è giusta e coraggiosa", ha dichiarato al giornale ABC l'ambasciatore israeliano ad Asuncion Zeev Harel. (Segue)