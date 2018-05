Def, Mandelli(Fi): stop Iva priorità comune, crescita troppo lenta

Roma, 8 mag. - "La volontà di disinnescare le clausole di salvaguardia è comune tra le forze politiche: su questa urgenza siamo tutti d`accordo. Tuttavia è doverosa una riflessione su quanto l`Italia avrebbe dovuto fare in questi cinque anni, che a livello internazionale hanno visto l`economia ricominciare a correre mentre noi continuiamo a camminare". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli intervenendo durante l`audizione del ministro Pier Carlo Padoan alle Commissioni speciali riunite.

"Ci sono state molte circostanze esogene che avrebbero dovuto essere sfruttate in modo più incisivo, invece l`Italia non si è rimessa in moto alla velocità auspicata. Si cresce meno rispetto agli altri Paese, le differenze sociali continuano ad essere marcate e in questo quadro la necessità di disinnescare le clausole di salvaguardia diventa ancora più evidente", ha concluso.