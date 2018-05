Armenia, parlamento elegge premier capo opposizione Pashinyan -3

Erevan, 8 mag. - Pashinyan ha chiesto di porre fine alle proteste dopo che i repubblicani, che hanno 58 deputati sui 105 della legislatura, hanno promesso di sostenerlo al secondo tentativo. L'ex direttore di giornale 42enne ha anche ottenuto il sostegno di altri due importanti partiti politici, Armenia florida e la Federazione rivoluzionaria armena (Dashnaktsutyun), che l'hanno nominato insieme al suo partito Elk.

Secondo gli analisti politici l'elezione di Pashinyan potrebbe non porre fine alla crisi politica, dato che il partito di governo continua ad avere la maggioranza dei seggi in parlemento e può bloccare le iniziative del premier. Secondo Vigen Akopyan le elezioni anticipate sono una certezza. Un altro analista, Stepan Safaryan, ha detto che l'Armenia entra ora "in un'interessante fase di squilibrio". in vista di un nuovo voto "Pashinyan deve manovrare tra la volontà popolare e il partito di governo in parlamento a cui non appartiene e che non può sostenerlo".(Segue)