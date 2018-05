Armenia, parlamento elegge premier capo opposizione Pashinyan -2

Erevan, 8 mag. - "Il mio primo compito dopo la mia elezione sarà di assicurare una vita normale nel Paese" ha detto stamani Pashinyan. "Non ci sarà corruzione in Armenia. L' Armenia volterà una volta per tutte la pagina delle persecuzioni politiche". Il 42enne neo premier ha aggiunto ache i rapporti con la Russia "restano una priorità". "La collaborazione militare con la Russia è un fattore importante per garantire la sicurezza del nostro Paese" ha detto Pashinyan riferendosi al ventennale conflitto territoriale con il vicino Azerbaigian. A sottolineare che i rapporti con Mosca restano privilegiati sono arrivate le congratulazioni quasi immediate del presidente russo Vladimir Putin. "Svilupperemo anche i nostri rapporti con i Paesi europei e gli Stati uniti, con l'Iran, la Georgia, la Cina e l'India" ha detto Pashinyan.

Il capogruppo in parlamento del partito Repubblicano di governo, Vagram Bagdasaryan, ha detto che il partito appoggia Pashinyan per "garantire stabilità" nel Paese. "Non abbiamo cambiato posizione. Stiamo contrari alla candidatura di Nikol Pashinyan, ma la cosa più importante per noi è di garantire la stabilità del Paese" ha detto Bagdasaryan.(Segue)