Intesa Sp, Messina: risultati solidi e di qualità elevata -2

Milano, 8 mag. - "La qualità e la solidità dei nostri risultati - ha spiegato il Ceo di Intesa - sono basati su una crescita a doppia cifra dei ricavi, con i proventi dai margini di interesse in aumento per il secondo trimestre consecutivo, mentre l`incremento delle commissioni nel trimestre ci colloca ai vertici tra le banche europee. La raccolta netta nel risparmio gestito è stata di circa 5 miliardi".

"Ci confermiamo ai vertici delle banche europee per efficienza, con un cost/income al 47,8% - ha sottolineato ancora - Il Common Equity si attesta al 13,4% mostrando una patrimonializzazione solida e in aumento, a livelli ampiamente superiori ai requisiti fissati dal regolatore negli scenari più avversi e ben più elevati rispetto alla media dei concorrenti".

Lo scorso mese, ha spiegato Messina, "abbiamo annunciato la partnership strategica con Intrum, un`operazione che può essere considerata come un punto di riferimento. Grazie a questa transazione riduciamo di circa 11 miliardi lo stock dei NPLs, raggiungendo così in soli tre mesi circa il 50% dell`obiettivo previsto nell`arco del piano".

"Resta per noi di cruciale importanza lavorare a fianco di tutte le aziende in grado di superare condizioni di temporanea difficoltà - ha concluso Messina - nel solo primo trimestre abbiamo aiutato circa 3.600 aziende a tornare in bonis. Intesa Sanpaolo si conferma come l`acceleratore della crescita dell`economia reale del Paese: nei primi tre mesi del 2018 le erogazioni a medio e lungo termine sono state pari a 12,5 miliardi".