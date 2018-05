Vitalizi,M5s: Senato invia relazione a Camera senza esame questori

Roma, 8 mag. - "La relazione informale degli uffici di Palazzo Madama sul ricalcolo dei vitalizi è stata trasmessa alla Camera senza darne avviso al collegio dei questori, e senza che fosse prima stata esaminata da quest`ultimo, come io avevo espressamente richiesto. Non solo. A me è stato sottoposto un documento che riportava la firma dei tecnici del Senato, ebbene il documento che è stato trasmesso all`altro ramo del Parlamento non riporta nessuna firma". Lo scrive Laura Bottici (M5s), questore del Senato, su facebook.

"Riteniamo grave - prosegue - questo atteggiamento da parte del questore anziano, Antonio De Poli, che va contro le più elementari regole di trasparenza e che non rispetta i membri del collegio dei questori che avrebbero dovuto esaminare e discutere in merito al contenuto del documento".

"Non comprendiamo - sottolinea - le motivazioni di questo atteggiamento, ma lo condanniamo fermamente e ribadiamo che il MoVimento 5 Stelle proseguirà nella battaglia per l`abolizione dei vitalizi in entrambi i rami del Parlamento, con la massima celerità possibile, anche se qualcuno sta tentando di porre degli ostacoli per mantenere i propri privilegi. Noi non ci fermeremo, non solo per un discorso di giustizia sociale, ma anche per rispetto di tutti i cittadini che faticano ad arrivare a fine mese e che hanno pensioni sotto la soglia di povertà".