Diritti Tv, Cairo: giusto fare studio fattibilita' su canale Lega

Milano, 8 mag. - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non si sbilancia su una delle ipotesi in campo per sciogliere il nodo relativo ai diritti televisivi del calcio, ovvero la possibile creazione di un canale tv della Lega Calcio. Ma si dice favorevole a studiare la possibilita'. "Credo sia giusto fare studi di fattibilità per vedere quali sono le eventuali opportunità che ci sarebbero. Noi abbiamo assegnato i diritti, c`è il tema di capire quale può essere la fattibilità di un canale, un tema di capire se fare un terzo bando o una trattativa privata", ha affermato a margine del Candido Day. Questo, ha spiegato, "qualora chi deve adempiere non lo facesse. Se Mediapro adempie siamo a posto".

In generale, sulla questione diritti, in vista del pronunciamento del Tribunale di Milano, Cairo ha dichiarato: "Auspico che si arrivi a una conclusione e a una definizione di tutto in modo tale che si possa procedere velocemente per il prossimo campionato sapendo dove saranno trasmesse le partite e il resto".

"Se non ci fosse l`adempimento di Mediapro - ha proseguito - sarebbe un problema ma avremmo altri scenari. Siamo in una fase in cui c`è un`opzione unica che è quella dell`assegnatario, dopodiché se però l`assegnatario non adempisse ai suoi impegni evidentemente dovremmo guardare ad alternative e ce n`è forse più di una".

Cairo ha poi commentato positivamente l'assegnazione alla Rai dei diritti tv della Coppa Italia con un incremento della plusvalenza.

"E` un buon risultato, positivo, un buon incremento. D'altra parte si vede che la Coppa Italia è molto ambita, fa ascolti molto importanti nelle partite più vicine alla finale. Dobbiamo cercare anche per quel che riguarda i diritti internazionali, su cui siamo in una fase pre-assegnataria, di trovare delle soluzioni positive, anche magari andando a fare negoziazioni in singoli mercati", ha concluso Cairo.