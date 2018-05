Trump parlerà oggi con Xi di commercio e Nordcorea

New York, 8 mag. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Twitter che oggi parlerà con l'omologo cinese, Xi Jinping, di Corea del Nord e commercio. Poco prima, la Cina aveva reso noto che Xi ha incontrato il leader nordcoreano, Kim Jong Un, nel nord del Paese.

"Parlerò con il mio amico, il presidente cinese Xi, questa mattina alle 8:30 (le 14:30 in Italia). Gli argomenti principali saranno il commercio, un settore in cui avverranno cose positive, e Corea del Nord, con cui i rapporti e la fiducia sono in costruzione" ha scritto Trump.