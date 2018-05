Intesa Sp, Messina: risultati solidi e di qualità elevata

Milano, 8 mag. - Nel primo trimestre 2018 "abbiamo conseguito risultati solidi e di qualità elevata, il che consente al nostro piano d'impresa di partire di slancio: l'utile netto, pari a 1,25 miliardi, è il migliore dal 2008 e mostra una crescita del 39% rispetto a quello registrato nel primo trimestre del 2017". Così il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha commentato i risultati trimestrali. "Se includiamo la plusvalenza relativa alla transazione con Intrum l`utile netto sale a 1,65 miliardi, un valore pari al 43% dei 3,8 miliardi di utile dello scorso anno - ha proseguito - Siamo pertanto nelle condizioni di poter affermare che l`utile netto del 2018 sarà superiore ai 3,8 miliardi di utile del 2017".

Considerato che il pay out ratio previsto nel 2018 è pari all`85%, ha detto ancora Messina, "confermiamo come priorità la capacità di remunerare in maniera significativa i nostri azionisti, come dimostrato dai 10 miliardi di dividendi erogati nel corso del precedente piano d`impresa". (segue)