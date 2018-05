Roma, 8 mag. - Per evitare l'aumento dell'Iva previsto nelle clausole di salvaguardia non serve un decreto legge. E' quanto ha indicato il ministero dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo alle domande nell'ambito dell'audizione sul Def in commissione speciale di camera e Senato.

"C'è una diffusa volontà di evitare l'aumento dell'Iva - ha detto Padoan - e gli strumenti per agire sono la nota di aggiornamento al Def e la legge di bilancio".