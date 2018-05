Roma, 8 mag. - "Per Forza Italia la lealtà è il principio cardine intorno a cui ruota l'alleanza di centrodestra. Per questo motivo, fedeli al principio di lealtà, non appoggeremo, se la decisione sarà questa da parte della coalizione, il governo neutrale". Lo ha detto ai microfoni del Tg1 Giorgio Mulè, deputato e portavoce unico dei gruppi di Forza Italia alla Camera e al Senato.