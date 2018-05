Bernini a Giorgetti: cadano veti su Fi,scriviamo programma insieme

Roma, 8 mag. - "La Lega mira a fare nascere un governo politico? Non abbiamo nulla in contrario, come abbiamo sempre sostenuto. Basta far cadere i veti dei Cinquestelle nei confronti di Forza Italia e di Berlusconi e si può passare immediatamente a scrivere un programma condiviso, se si riuscirà. E' molto semplice e l'amico Giancarlo Giorgetti lo sa benissimo". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Sul governo neutrale - aggiunge - la nostra posizione è stata già espressa e non cambia, riteniamo sbagliato un governo di non eletti e non lo appoggeremo".