Agroalimentare, Farnesina a Cibus con direttore Sistema Paese -2

Roma, 8 mag. - Il Direttore Generale de Luca ha ricordato che "nella promozione all`estero, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale guida l`azione di promozione con le Amministrazioni pubbliche e realtà imprenditoriali del nostro Paese per creare sinergie e definire aree e interventi prioritari con un approccio di sistema. E` significativa a questo proposito l`organizzazione della settimana della cucina italiana nel mondo, ormai giunta alla sua terza edizione, che coinvolge tutti gli attori del settore con oltre 1400 eventi in 110 Paesi".

Insieme alla rete diplomatico-consolare, la Farnesina lavora incessantemente per assicurare la libertà dei commerci e rimuovere le barriere non tariffarie che colpiscono soprattutto il settore agroalimentare. E` in tal senso importante salvaguardare il modello alimentare italiano, fondato sull`impiego di ingredienti naturali che caratterizzano la "Dieta mediterranea", a fronte dei tentativi di imporre "semafori" o di discriminare le nostre eccellenze alimentari.