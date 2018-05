Agroalimentare, Farnesina a Cibus con direttore Sistema Paese

Roma, 8 mag. - Si è svolta ieri l'inaugurazione di CIBUS, il principale Salone italiano dell'alimentazione e dell'industria agroalimentare. Per la Farnesina ha partecipato il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Vincenzo de Luca, che è intervenuto ad una Conferenza sulla difesa e la promozione del Made in Italy, insieme al Presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia.

Con l'occasione il Direttore de Luca ha altresì visitato la sede della Barilla, il più grande stabilimento al mondo di produzione della pasta, incontrando i vertici aziendali con i quali sono state considerate possibili iniziative congiunte in Italia e all'estero.

L`agroalimentare rappresenta uno dei settori trainanti del commercio estero italiano, avendo superato per la prima volta la soglia dei 40 miliardi di Euro nel 2017. La Farnesina sostiene con convinzione le imprese italiane che operano nella filiera agroalimentare e che ambiscono a raggiungere i mercati globali.(Segue)