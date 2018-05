Gelmini: inaccettabile veto su Fi, Lega chieda M5S di toglierlo

Roma, 8 mag. - "Giorgetti si appella a Berlusconi per un gesto di responsabilità per permettere la nascita di un esecutivo? Beh, visto che il capogruppo leghista a Montecitorio ha un così buon rapporto con Luigi Di Maio, chieda esplicitamente al leader del Movimento 5 stelle di mettere da parte l'inaccettabile veto nei confronti di Forza Italia per far nascere subito un governo politico". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Da parte nostra, ed è sempre stato così, nessun pregiudizio nei confronti di nessuna forza politica", aggiunge.