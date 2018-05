Governo, Cairo: non credo nuove elezioni siano la soluzione

Milano, 8 mag. - "Credo che il Paese abbia bisogno di un Governo, anche se poi vedo che ci sono stati Paesi che senza un governo hanno fatto anche meglio". Con queste parole, il numero uno del gruppo Rcs Urbano Cairo ha commentato gli ultimi sviluppi della situazione politica italiana, alla luce dell'esito delle consultazioni svolte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Per l`Italia ci vorrebbe semplicemente la capacità di fare le cose con la diligenza del buon padre di famiglia. Per fare questo, se c`è un governo nuovo bene, se no si può andare avanti con l`ordinaria amministrazione", ha dichiarato a margine del Candido Day.

"Non credo - ha poi sottolineato Cairo - che tutto questo invocare elezioni politiche sia la cosa giusta oggi, perché non credo che dalle elezioni possa sortire chissà quale novità rispetto a quello che è stato fatto soltanto due mesi fa".

"Credo che veramente ci voglia un momento di buona volontà, di spirito di servizio, di senso dello Stato da parte di chi ha avuto importanti riconoscimenti di voto per trovare una maggioranza e un governo. Non è che con le lezioni risolveremmo chissà che cosa. Quante volte altri Paesi senza un governo hanno rivotato più volte sempre con gli stessi risultati?", si e' domandato.

"Secondo me è un modo per rimandare un problema che va risolto senza continuare ad andare a votare, ma trovando delle soluzioni, dei punti comuni realizzabili".