'Be Best', la prima iniziativa di Melania Trump da first lady

New York, 8 mag. - Melania Trump ha lanciato ieri la sua prima iniziativa da first lady statunitense: si tratta di 'Be Best', una campagna che si concentrerà sul benessere dei bambini, sull'uso responsabile dei social media e sulla lotta contro l'abuso di oppioidi.

"Come madre e first lady, mi preoccupa che nel mondo di oggi i bambini possano essere meno preparati a esprimere o gestire le loro emozioni e che possano spesso ricorrere a comportamenti distruttivi e che provocano dipendenze, come il bullismo, la tossicodipendenza e persino il suicidio" ha detto Melania. "Credo con forza che, come adulti, possiamo e dobbiamo 'essere migliori' nell'educare i nostri bambini sull'importanza di una vita sana e bilanciata" ha aggiunto.

Il presidente Donald Trump, che l'ha abbracciata e baciata dopo il discorso, ha detto che "l'America è davvero fortunata ad avere una first lady così devota al nostro Paese e ai nostri bambini".