Pittella (Pd): Padoan conferma voto anticipato guaio per l'Italia

Roma, 8 mag. - "Sto partecipando alla audizione del Ministro Padoan sul documento di Economia e Finanza. Il documento di economia e finanza per l'anno 2018 evidenzia come nella scorsa legislatura l'economia italiana sia riuscita a realizzare un significativo recupero in termini di crescita, occupazione, produzione industriale, export, domanda interna e clima di fiducia. Un 'sentiero stretto' di governo che ha garantito al Paese di uscire dalla crisi e di rassicurare i mercati. Oggi alla luce dello scenario politico che si sta prefigurando, aleggia sul futuro del Paese il rischio dell'ingovernabilità e, conseguentemente, lo spettro dell'applicazione delle clausole di salvaguardia con l'aumento della Iva. E' folle sottovalutare i rischi gravi che corre il Paese sui mercati finanziari internazionali e in ambito UE, e i danni diretti a carico dei cittadini da una interruzione straanticipata della legislatura". Lo afferma il senatore Gianni Pittella, capogruppo del Pd nella Commissione speciale che oggi ha audito il ministro Padoan sul Def.