Mauri: Giorgetti dimentica che clausole Iva eredità suo governo

Roma, 8 mag. - "Giorgetti ha vuoti di memoria spaventosi, vale la pena ricordargli che le clausole sull'aumento dell'Iva sono eredità del Governo di Forza Italia e Lega del 2011. Quando avevano portato l'Italia sull'orlo del fallimento e, tra spread e scandali in Europa i nostri 'eroi' andavano a Bruxelles con il cappello in mano. E portavano a casa solo impegni gravosissimi per gli italiani e con cui abbiamo dovuto avere a che fare tutti questi anni. Adesso invece di chiedere scusa pontificano. Gli manca La memoria, non certo il coraggio di dire certe cose...". Lo dice il deputato Pd Matteo Mauri.