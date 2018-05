Usa: Trump vuole un taglio di 15 miliardi alla spesa federale

New York, 8 mag. - Il presidente statunitense, Donald Trump, proporrà al Congresso un taglio di 15,4 miliardi di dollari dalla legge di budget già approvata, usando il suo potere esecutivo per la cosiddetta 'proposta di rescissione', raramente usata dalla Casa Bianca, che ha bisogno dell'approvazione a maggioranza semplice di Camera e Senato; l'obiettivo di Trump è attenuare le preoccupazioni sul deficit dei repubblicani conservatori.

Quasi la metà della somma (7 miliardi) verrebbe recuperata dai fondi per il Children's Health Insurance Program (Chip), un programma sanitario per i bambini di famiglie a basso reddito; altri fondi verrebbero tolti dall'"assistenza tecnica" dopo l'uragano Sandy e recuperati dai soldi non spesi per l'emergenza ebola e per i programmi di assistenza sanitaria Medicare e Medicaid.

L'approvazione da parte del Congresso è in dubbio, visto che anche il leader della maggioranza repubblicana in Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato che "non è una buona idea".