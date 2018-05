Kim Jong Un e Xi Jinping si sono incontrati nel nordest... -2

Pechino, 8 mag. - E' la seconde visita di Kim in Cina da marzo, a sottolineare gli sforzi degli ex alleati della Guerra Fredda per ricucire i rapporti in crisi dopo che Pechino ha appoggiato le sanzioni Onu per le attività nucleari di Pyongyang.

Pechino non vuole restare tagliata fuori dopo lo storico incontro di Kim con il presidente sudcoreano Moon Jae-in e in vista dell'atteso vertice con Donald Trump a giugno. "Dopo il primo incontro tra me e il compagno presidente (Kim), sia le relazioni tra la Cina e la Repubblica popolare democratica di Corea sia la situazione nella penisola coreana hanno fatto progressi positivi. Ne sono felice" ha detto Xi secondo Xinhua.

L'agenzia cita Kim che afferma: "questi sono i risultati positivi dell o storico incontro tra me e il compagno segretario generale (Xi)". I media giapponesi avevano trasmesso immagini di un aereo usato di solito dai vip nordcoreani che decollava da Dalian, alimentando le voci di una visita di Kim.