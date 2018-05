Deliveroo potenzia la copertura assicurativa per tutti i rider

Roma, 8 mag. - Con un balzo in avanti rispetto a quanto finora attuato dalle altre aziende della GIG Economy, Deliveroo annuncia la nuova copertura assicurativa gratuita che sarà estesa ai 35mila rider presenti nei 12 Paesi dove opera la piattaforma. La nuova polizza, stipulata con Qover (compagnia leader del settore), oltre a garantire - come in passato - la copertura in caso di infortuni e danni a terzi durante l`attività, garantirà massimali più elevati, nonché un rimborso in caso di inattività temporanea del rider a seguito di sinistro, a prescindere dal veicolo utilizzato per svolgere le consegne.

Deliveroo potenzia così la propria assicurazione con l`obiettivo di andare incontro il più possibile alle esigenze dei rider che collaborano con l`azienda. La polizza coprirà tutti i rider loggati all`applicazione, inclusa l`ora successiva al log-off, tutelando così anche il rientro verso casa.

Per quanto concerne i massimali sugli infortuni, la nuova assicurazione garantirà fino al 75% delle entrate medie giornaliere per temporanea inattività fino a un massimo di 30 giorni; e ancora fino a 7.500 euro di spese mediche, 50 euro per ogni notte trascorsa in ospedale (fino a 60 giorni) e fino a 2mila euro di spese dentistiche. Saranno altresì coperti eventuali danni provvisori o permanenti a seguito di incidenti (udito, vista, parola o attività motoria anche parziale).

Rientra, infine, nel pacchetto anche la copertura per eventuali danni verso terzi, con un aumento del massimale fino a 5 milioni di euro, e la responsabilità civile per tutti i ciclisti, i motociclisti non alla guida (essendo durante la guida già dotati di RCA obbligatoria per legge) e i rider che consegnano a piedi.

La decisione presa da Deliveroo è perfettamente in linea con quanto reso noto nei mesi scorsi da parte dell`azienda, ossia proteggere al meglio la flessibilità richiesta dai rider e garantire loro maggiore sicurezza durante l`attività di consegna.

"Questa nuova copertura assicurativa - dichiara Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia - è un'innovazione fondamentale per tutti i rider che collaborano con noi. Sappiamo che i rider apprezzano la flessibilità offerta da questo lavoro e la possibilità di coniugare al meglio questa attività con la loro vita privata. Tutti i rider meritano la massima sicurezza mentre sono in strada per le consegne. Questa nuova polizza aumenta le garanzie per i rider in caso d`infortunio, mantenendo il livello di flessibilità che chiedono e dando a tutti loro una copertura in caso di impossibilità di lavorare".