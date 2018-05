Governo, Boccia: serve responsabilità, serve esecutivo che faccia

Roma, 8 mag. - Basta con le incertezze politiche perchè mettono a rischio il paese. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al Tg2 richiamando tutte le forze politiche a un "atto di responsabilità". "Abbiate responsabilità avendo una visione di medio lungo periodo", ha detto Boccia.

"Dobbiamo stare attenti. Ci sono segnali di rallentamento dell'economia globale e possiamo arretrare non solo andare avanti. Serve responsabilità". Per Boccia è meglio "un governo che faccia una riforma elettorale" che presti attenzione "al lavoro, all'inclusione dei giovani", azioni post ideologiche che "possono essere realizzate nell'interesse del paese". Non avere un governo "significa incertezza in un paese che deva andare avanti perchè gli altri paesi vanno avanti".