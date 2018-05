Milano, 8 mag. - Il numero uno del gruppo RCS, urbano Cairo, esclude l'ipotesi di una possibile aggregazione tra il corriere della sera e il sole 24 Ore. "Non abbiamo mai fatto nessun tipo di ragionamento del genere con nessuno. Sono ipotesi di tipo giornalistico, ma non ho avuto mai sotto mano nessun dossier e quindi non conosco neanche i numeri del Sole", ha dichiarato Cairo a margine del Candido.

"E` una cosa che non è minimamente in agenda", ha rimarcato Il presidente e Ad di Rcs.