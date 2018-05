Rcs, Cairo: domani i conti, e' un buon primo trimestre

Milano, 8 mag. - "Aspettamo domani il cda sul primo trimestre. Domani arriviamo con tutti i numeri. E' un buon trimestre, l`ho detto già, però aspettiamo domani". Lo ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo, in vista del consiglio d'amministrazione fissato per domani sui conti del primo trimestre 2018.

Quanto all'andamento del mercato editoriale in generale, a margine del Candido Day, Cairo ha commentato: "Non mi sembra che il settore stia migliorando così tanto dal punto di vista dei numeri e della pubblicità, ma per quello che riguarda noi i numeri della trimestrale saranno buoni. Poi domani dettaglieremo il perché, quali sono i risultati eccetera, ma ci sono buone risultanze, buoni numeri. Quindi siamo contenti", ha concluso.