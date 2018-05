De Petris (Leu): elezioni a luglio vulnus per democrazia italiana

Roma, 8 mag. - "I tatticismi esasperati, i veti incrociati, il gioco delle tre carte sempre e solo sui nomi e mai sui programmi, dei quali in questi 60 giorni non si è mai fatta parola, hanno messo il Paese in una situazione difficilissima e ad alto rischio". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

"In questa situazione estremamente allarmante - prosegue - si delinea, con l'ipotesi del voto in luglio, un vero e proprio vulnus per la democrazia italiana. Votare in piena estate vuol dire esporsi a un'impennata dell'astensionismo, rendendo di fatto difficile per una quantità di elettori esercitare il loro diritto. Per le forze politiche minori, come per eventuali nuovi partiti, sarebbe inoltre quasi impossibile raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni, che sono oltre 60mila. Se i giochini dei principali partiti rendono indispensabile tornare al voto, è fondamentale che si tratti almeno di elezioni davvero democratiche, nelle quali siano garantiti i diritti di tutti gli elettori e di tutte le forze".