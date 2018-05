Mosca, 8 mag. - Le congratulazioni di Vladimir Putin a Nikol Pashinyan - in occasione dell'insediamento del primo ministro dell'Armenia - sono arrivate via telegramma. Il leader del Cremlino ha espresso la speranza che il lavoro di Pashinyan come primo ministero armeno contribuirà al rafforzamento dei rapporti bilaterali. Lo rende noto l'ufficio stampa del Cremlino. (segue)