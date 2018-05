Russia, Giuliani: entro 17 maggio decidiamo se Trump testimonierà

New York, 8 mag. - Gli avvocati di Donald Trump decideranno se il presidente debba testimoniare sul Russiagate entro il 17 maggio, il giorno in cui ricorre il primo anniversario della nomina del procuratore speciale, Robert Mueller. A renderlo noto è stato, ieri, Rudy Giuliani, entrato da poco nel team legale del presidente.

Il team legale discute da tempo sull'opportunità, per il presidente, di testimoniare, ma gli avvocati sono ancora indecisi, come ammesso dallo stesso Giuliani. La posizione iniziale di Trump, secondo Giuliani, era: "Cosa ho da perdere? Dirò la verità"; il presidente ha però detto che seguirà le indicazioni degli avvocati.

Il 4 maggio, Trump ha detto ai giornalisti che "nessuno più di me vuole parlare, non c'è nulla che vorrei fare di più, perché non ho fatto nulla di male", aggiungendo che i suoi legali gli sconsigliano di farlo. Il presidente ha poi detto che testimonierà solo se "trattato in modo equo". Mueller indaga sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e sulle possibili collusioni tra il Cremlino e lo staff elettorale di Trump.