Governo, Padoan: fase incertezza rischia di frenare investimenti -2

Roma, 8 mag. - Il ministro ha ricordato che "in questi anni l'economia italiana ha percorso un cammino difficile e in salita in un sentiero stretto" tra l'interruzione dell'impennata del debito pubblico e il rilancio dell'attività economica.

"E' dal 2014 che l'economia italiana cresce ininterrottamente", ha aggiunto sottolineando: "si dice che la crescita italiana è modesta, che l'Italia è fanalino di coda in Ue. L'osservazione è fondata ma è dal 2000 in poi che la crescita italiana è mediamente bassa. Quello della crescita contenuta è un problema di lungo periodo".

Quanto al mercato del lavoro, "da settembre del 2013 è stato recuperato più di 1 milione di posti di lavoro", ha sottolineato Padoan.