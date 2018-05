Roma, 8 mag. - "Noi continuiamo con gli sforzi, ci abbiamo provato ieri, oggi, ci proveremo domani e anche nei prossimi mesi come ha detto peraltro Mattarella. Non ci stancheremo in questo impegno di rispettare la volontà degli italiani espressa il 4 marzo". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti.