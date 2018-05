Roma, 8 mag. - "Il rialzo dell'Iva può essere evitato" con la legge di bilancio per il 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, per l'audizione sul Def.

"Il gettito atteso - ha detto Padoan - può essere sostituito da misure alternative mediante futuri interventi legislativi, per esempio con la legge di bilancio 2019".