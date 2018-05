Roma, 8 mag. - "Abbiamo fatto di tutto e stiamo continuando a fare di tutto per far nascere un governo politico ma se questo non fosse possibile non esistono governi neutrali. Faccio un esempio concreto: se c'è da sterilizzare gli aumenti dell'Iva decisi dai governi di sinistra decidere se aumentare altre tasse o tagliare le spese. Questa scelta non è neutrale". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, presidente dei deputati della Lega, interpellato a Montecitorio.