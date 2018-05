Roma, 8 mag. - L'introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti e le eventuali ripercussioni da parte della Cina e degli altri Paesi, rappresenta "il rischio più significativo" per le previsioni di crescita. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, per l'audizione sul Def.