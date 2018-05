Moro, appello del nipote Luca a Mattarella su vittime terrorismo

Roma, 8 mag. - "Si brucino le inutili corone di fiori degli ultimi quaranta anni e si abbia il coraggio di ammettere per iscritto di chi sia vittima Aldo Moro, se non è vittima del terrorismo". È quanto dichiara a proposito della mancata applicazione della legge in favore delle vittime del terrorismo al presidente Dc Luca Moro, nipote di Aldo Moro, figlio della primogenita Maria Fida, nel video pubblicato sul sito www.salviamoaldomoro.it

Maria Fida Moro interverrà questa sera alla presentazione del libro di Raffaele Marino 'Aldo Moro è vivo' a partire dalle 19 presso la Società Romana di Nuoto - Galleggiante Ara Pacis, Lungotevere in Augusta.