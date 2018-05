D'Ettore (Fi): preoccupazione per progetti Ue, governo intervenga

Roma, 8 mag. - "Il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno chiarisca con la massima urgenza quale sia lo stato di attuazione dei grandi progetti comunitari, con particolare riferimento ai grandi progetti di ripristino e risanamento ambientale allocati nelle regioni del Mezzogiorno e le risultanze di impegno e rendicontazione di ciascuno dei Programmi Operativi, nazionali e regionali, cofinanziati dai Fondi Strutturali a valle della sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato Italia - Commissione Europea per il periodo di programmazione 2014 - 2020". E' quanto scrive deputato di Forza Italia D'Ettore, in un'interrogazione al ministro, al quale il parlamentare chiede anche se "se non ritiene, data la paralisi nazionale degli investimenti, di costituire una commissione finalizzata alla revisione della composita disciplina in materia di contratti ed appalti ed altra regolamentazione in materia, per definire un complesso normativo organico, semplificato ed efficace".

"La mia interrogazione - spiega il deputato - scaturisce dalla preoccupazione per una congiuntura particolarmente negativa in ordine alla capacità d'impegno e di rendicontazione facente capo ai Programmi Operativi Nazionali e Regionali derivanti dall'Accordo di Partenariato stipulato tra Italia e Commissione Europea in merito all'utilizzo dei fondi strutturali nelle aree in ritardo di sviluppo. Siamo seriamente preoccupati per la situazione marcatamente fallimentare delle politiche di coesione nazionale e del ruolo accentrato e inefficace dell'Agenzia per le politiche di coesione, che ha dato corpo ad un quadro strategico inadeguato alla reale situazione e ai bisogni prioritari del Paese".