Governo, Padoan: fase incertezza rischia di frenare investimenti

Roma, 8 mag. - "La fase d'incertezza politica del Paese potrebbe frenare la ripartenza degli investimenti". E' l'allarme lanciato dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, per l'audizione sul Def.

"Il governo ha elaborato il Def 2018 - ha spiegato Padoan - in un momento di transizione politica. Il documento non formula un nuovo quadro programmatico, bensì si limita, alla descrizione dell'evoluzione del quadro internazionale economico-finanziario, all'aggiornamento delle previsioni macro economiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica".