Pd: interrogazione a ministro Trasporti su bus in fiamme a Roma

Roma, 8 mag. - "Autobus mausolei, che dovrebbero andare in pensione, con un sindaco che non sa neppure dove sta di casa la manutenzione. Chiederemo al governo di riferire su quanto accaduto oggi in pieno centro a Roma, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori. E' necessario controllare la flotta aziendale della capitale e fare tutte le verifiche per accertare le ragione dell'incendio della linea 63 che, oltre a ferite e ad ustioni ai passeggeri, avrebbe potuto provocare anche morti". Così il senatore del Pd Bruno Astorre e il capogruppo Andrea Marcucci che annunciano una interrogazione urgente al Ministro dei Trasporti.