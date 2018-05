Ungheria, Orban al terzo mandato di governo, opposizione a pezzi -4

Budapest, 8 mag. - I manifestanti vogliono anche che i media statali aderiscano a linee guida non partigiane dopo che gli osservatori internazionali hanno rilevato che "i pregiudizi dei media" hanno contribuito a spostare i sondaggi in favore di Fidesz. Tuttavia, secondo un sondaggio della scorsa settimana gli elettori attribuiscono ai partiti d'opposizione amaramente divisi la responsabilità di una sconfitta schiacciante. La loro incapacità di forgiare un fronte anti-Orban efficace ha provocato appelli a boicottare il nuovo parlamento o persino a costruire una nuova opposizione da zero. Anche se "un rinnovamenti dei volti, della politica e dell'etica" dei partiti di opposizione è imprescindibile, Daniel Hegedus, un analista politico, ha detto all'AFP che potrebbero servire meglio gli elettori frustrati restando in parlamento. "un'opposizione parlamentare e di piazza coordinata dovrà essere costruita insieme nei prossimi anni", ha detto.