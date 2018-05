Ungheria, Orban al terzo mandato di governo, opposizione a pezzi -3

Budapest, 8 mag. - I critici di Orban lo accusano di aver rimosso i controlli e gli equilibri democratici e di aver allontanato il paese dallla linea europea. Gli analisti ritengono probabili poi ulteriori pressioni sull'indipendenza della maigistratura e dei media, già soffocate negli ultimi anni. Ieri l'OSCE ha espresso "grande preoccupazione" dopo che a tre giornalisti per siti di informazione indipendenti è stato negato l'accredito per l'insedimento del parlamento, parlando di "un brutto precedente". "L'accredito a un evento non dovrebbe essere usato come strumento per limitare i contenuti dei resoconti critici", ha dichiarato in una dichiarazione Harlem Desir, rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media.

Dopo le elezioni, due proteste organizzate tramite i social media da un gruppo chiamato "Siamo la maggioranza" hanno attirato decine di migliaia di persone a Budapest e manifestazioni più piccole che si sono svolte nelle città di tutto il paese. I manifestanti hanno le provenienze più diverse per età, classe e appartenenza politica, e tra di loro le bandiere arcobaleno ed europee sono affiancate ai simboli ultranazionalisti. Le loro richieste includono la riforma del sistema elettorale, ridisegnato da Fidesz nel 2011 e che secondo i critici ha aiutato a consegnare al partito di Orban la maggioranza dei due terzi dei seggi pur con meno della metà dei voti.(Segue)