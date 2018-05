Ungheria, Orban al terzo mandato di governo, opposizione a pezzi

Budapest, 8 mag. - L'uomo forte ungherese Viktor Orban sarà formalmente rieletto primo ministro per un terzo mandato consecutivo oggi mentre l'opposizione assediata e divisa fa i conti con un futuro incerto. Orban è stato ufficialmente incaricato di formare un nuovo governo dal presidente Janos Ader lunedì e oggi sarà rieletto nella prima seduta del nuovo parlamento, aperta alle 10:00.

Fuori dal palazzo, diverse centinaia di manifestanti anti-Orban si sono radunati in mezzo a una massiccia presenza di polizia, gridando "Traditore!" e "Orban, vieni fuori!". Stasera è prevista anche una manifestazione più ampia con la partecipazione di decine di migliaia di persone. Ieri sera, i manifestanti anti-governativi hanno formato una catena umana attorno al parlamento in una protesta simbolica che è stata sgomberata dalla polizia durante la notte. I dimostranti fanno parte di un movimento di protesta civile sorto dopo il voto di aprile, mentre i leader dell'opposizione sono fuori combattimento per i risultati elettorali negativi.(Segue)