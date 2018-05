Roma, 8 mag. - "Un governo 'neutrale' per fare centinaia di nomine, e assegnare centinaia di poltrone in enti e consigli di amministrazione, senza nessun consenso popolare sarebbe davvero una presa in giro: o governo politico, con onori e oneri, o voto subito". Lo ribadisce Matteo salvini, leader della Lega, inserendo nella discussione sulla proposta di Sergio Mattarella anche il tema delle cariche nelle partecipate che il nuovo governo si troverebbe a varare.