Mulè (Fi): voto a luglio? Ci tirerebbero dietro paletta e secchiello

Roma, 8 mag. - "Sono politicamente mortificato perché questo Parlamento non è stato in grado di dare seguito al voto degli italiani. Bisogna chiedere scusa agli italiani". A dirlo è Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari di Forza Italia, a 24Mattino di Luca Telese e Oscar Giannino su Radio 24.

"Per un'enorme responsabilità e incapacità di questo Parlamento - ha aggiunto - gli italiani dovrebbero addirittura essere chiamati a votare a luglio, cosa che io spero non accada. Quaranta gradi, autostrade intasate e quant'altro". Voto in sandali? scherza Telese, ma Mulè replica a Radio 24: "Ma che sandali! Ce li tireranno dietro i sandali e ci tireranno dietro paletta, secchiello e hanno ragione perché gli italiani non meritano questo. Avevamo promesso tante cose, adesso ci siamo ridotti a chiedere di tutto. È assurdo e fuori dal mondo".