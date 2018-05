Governo, Mulè (Fi): trattare con Di Maio è stato avvilente

Roma, 8 mag. - "Credetemi, è stato avvilente e frustrante ogni giorno con tutte le dichiarazioni. È da due mesi che si va avanti così. Una cosa allucinante, gli italiani non meritavano uno spettacolo del genere". Lo ha detto Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari di Forza Italia, intervistato da Oscar Giannino e Luca Telese a 24Mattino su Radio 24.

"Poi la conclusione qual è? - ha aggiunto - si spera nel passo di lato di Berlusconi, ma vi rendete conto? È come se tu chiedi a Giannino 'Non mi piaci, te ne vai di lato, però la mattina mi accendi il microfono, mi porti l'acqua, mi fai bere il caffè'. Oscar lo farebbe? Non mi pare". Poi sottolinea: "Ho sentito ieri sera Di Maio, nel suo facebook da tribuno, continuare con questa marea di insulti. Non c'è nessun ravvedimento di nessun tipo, si continua in questa tecnica in cui con il sorrisetto si lanciano accuse assurde e si appiccicano epiteti irripetibili. Non si riconosce la coalizione e si continua a dire che non esistiamo. È veramente da far cadere le braccia".