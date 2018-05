Mulè (Fi):nessuna possibilità che Berlusconi faccia passo indietro

Roma, 8 mag. - "Il passo indietro di Berlusconi corrisponderebbe a voler totalmente dimenticare chi siamo e che cosa abbiamo chiesto. Sarebbe l'ultimo atto di una mortificazione politica". Lo afferma a 24Mattino Giorgio Mulè (Portavoce dei parlamentari di Forza Italia) a cui i conduttori chiedono di esprimere un parere da bookmaker sulla probabilità di un passo indietro da parte di Silvio Berlusconi.

"Meno di zero", risponde Mulè a Radio 24. "Perché significherebbe annullare l'identità di un partito. Significherebbe alienarsi e decidere di non esistere. Io esisto e non sono un ologramma. Sono stato eletto nei collegi uninominali con i voti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ci sono centinaia di senatori eletti così come me. Non siamo stati eletti nel nome di un partito, siamo eletti nel nome di una coalizione che si riconosce in un programma. E, quindi, il diritto all'esistenza politica me lo danno gli elettori e non me lo dà né Di Maio né la Casaleggio associati".