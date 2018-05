Governo, Toninelli: 40 per cento è obiettivo raggiungibile per M5S

Roma, 8 mag. - "Sicuramente il 40% è un obiettivo raggiungibile, in questi 60 giorni stiamo raccontando nelle piazze quanto sono inaffidabili, cinici e traditori i vecchi partiti, hanno fatto veramentedi tutto per non permettere a 11 milioni di italiani di andare al governo". Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, intervistato a Gioco a premier su Radio Uno non sembra vedere spiragli per un accordo di governo politico e già pensa alla campagna elettorale.

A chi gli chiede se sia in contatto con esponenti della Lega dice: "Rispondo a tutti, con Centinaio parlo, parlo con Giorgetti ma finchè non c'è la volontà di fare qualcosa fatto bene... il M5s non fa un governo tanto per fare, o tanto per avere un incarico ministeriale, se continuano a fare i giochetti interni noi l'unica cosa che possiamo fare è dire ai cittadini che il vero ballottaggio è il voto".

Toninelli ha ribadito anche che il tema della premiership non è stato alla base del fallimento dell'accordo di governo: "L'impuntatura su Di Maio non c'è mai stata - racconta -. Nessun interlocutore ha mai chiesto la testa di Di Maio, da una parte Salvini proponeva un premier del centrodestra praticamente nominato da Berlusconi, è ovvio che la candidatura di Di Maio era un argine a un governo di Berlusconi e con Berlusconi. Matteo Salvini sapeva perfettamente che laddove fosse stato necessario per scrivere un contratto di governo Di Maio avrebbe fatto un passo indietro dopo un istante".

