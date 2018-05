Viotti (Pd): allargare la coalizione a quel che resta di Leu

Roma, 8 mag. - "Qualsiasi sarà la situazione che ci troveremo ad affrontare, il PD ha poco tempo per raddrizzare la barra. A mio avviso sono tre le cose principali da fare. Per prima cosa una riflessione seria e un passo indietro del vecchio gruppo dirigente. Poi, allargare la coalizione a quel che resta di LEU. E, cosa importantissima, NON fare una campagna contro Lega Nord e 5 Stelle incapaci di formare il governo. Questo messaggio non ci aiuta in alcun modo". Lo dichiara il parlamentare europeo Daniele Viotti, esponente della minoranza PD.