Media,Cardani:per giornalisti minaccia è fisica ma anche economica

Roma, 8 mag. - Per i giornalisti c'è una minaccia fisica ma c'è anche una minaccia economica che arriva fino a determinare problemi di "sopravvivenza". A sottolinearlo è stato il presidente dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, in occasione della giornata dedicata alla "Trasparenza e libertà di informazione nello Stato di diritto". Nel corso del suo intervento il presidente dell'Agcom ha spiegato come bisogna tener conto di un'altra minaccia oltre quella fisica per i giornalisti, "la minaccia economica". "Dalle nostre analisi - ha precisato - emergono fatti importanti. L'età media dei giornalisti è aumentata ed è un'età avanzata" dove i giovani sono sempre meno.

"Il reddito medio scende - ha rimarcato Cardani - fino ad arrivare a problemi di sopravvivenza. Il 40% dei giornalisti attivi guadagna meno di 5mila euro l'anno. Quindi è vero che c'è un pericolo fisico che va scongiurato ma c'è anche un pericolo economico che fa seccare la linfa che alimenta qualsiasi professione e cioè i giovani". Per Cardani questo mette "in discussione la capacità della professione di rigenerarsi. E di questo deve occuparsi il Parlamento per far sì ch ei giovani entrino in maniera potente nella professione anche per darle una dosa di entusiasmo".