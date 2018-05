Archistar italiana Renzo Piano ottiene alta onorificenza Giappone

Roma, 8 mag. - L'archistar italiana Renzo Piano è stato insignito di una delle più alte onorificenze del Giappone, l'"Ordine del Sol Levante, Raggi in oro con nastro". Lo si è appreso oggi dall'Ambasciata nipponica a Roma.

L'onorificenza è stata assegnata per i "meriti acquisiti nell'ambito dello sviluppo dell'architettura in Giappone e della reciproca comprensione tra i due Paesi attravero l'architettura", secondo il comunicato.

Piano è molto apprezzato in Giappone per opere come l'innovativo Aeroporto internazionale del Kansai, il ponte di Ushibuka e la sede della Maison Hermes nel quartiere della moda di Ginza, a Tokyo.

Visitando il Giappone, inoltre, Renzo Piano ha appuntato la propria attenzione sulla rituale ricostruzione del Grande santuario di Ise, un'opera cerimoniale importantissima, rimanendo colpito dalle tecniche artigianali che vi vengono applicate. Infine, nella Fondazione Renzo Piano, che ospita giovani talenti, ha accolto anche molti giapponesi.